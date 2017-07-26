Mikä on Binance Coin (BNB)

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista BNB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Binance Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Binance Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Binance Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Binance Coin (BNB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Binance Coin (BNB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Binance Coin-rahakkeelle.

Tarkista Binance Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Binance Coin (BNB) -rahakkeen tokenomiikka

Binance Coin (BNB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BNB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Binance Coin (BNB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Binance Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Binance Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Binance Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Binance Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Binance Coin” Paljonko Binance Coin (BNB) on arvoltaan tänään? BNB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 835.77 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BNB-USD-parin nykyinen hinta? $ 835.77 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo BNB -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Binance Coin-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BNB markkina-arvo on $ 116.41B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 139.29M USD . Mikä oli BNB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BNB saavutti ATH-hinnaksi 882.5895242088433 USD . Mikä oli BNB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BNB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.09610939770936966 USD . Mikä on BNB-rahakkeen treidausvolyymi? BNB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.14M USD . Nouseeko BNB tänä vuonna korkeammalle? BNB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BNB-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Binance Coin (BNB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

