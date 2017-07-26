Lisätietoja BNB-rahakkeesta

Binance Coin-logo

Binance Coin – hinta (BNB)

$835.89
-0.70%1D
USD
Reaaliaikainen Binance Coin (BNB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:48:46 (UTC+8)

Binance Coin (BNB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.21%

-0.70%

-0.27%

-0.27%

Binance Coin (BNB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 835.77. Viimeisen 24 tunnin aikana BNB on vaihdellut alimmillaan $ 835.09 ja korkeimmillaan $ 883.65 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BNB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 882.5895242088433, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.09610939770936966.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BNB on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.70% 24 tunnin aikana ja -0.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Binance Coin (BNB) -rahakkeen markkinatiedot

No.5

3.14%

2017-07-26 00:00:00

BNB

Binance Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 116.41B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.14M. BNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 139.29M ja sen kokonaistarjonta on 139287521.73. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 116.41B.

Binance Coin (BNB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Binance Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -5.8925-0.70%
30 päivää$ +63.71+8.25%
60 päivää$ +230.24+38.02%
90 päivää$ +170.17+25.56%
Binance Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BNB-rahakkeiden hinta muuttui $ -5.8925 (-0.70%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Binance Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +63.71 (+8.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Binance Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BNB-rahakkeiden hinta muuttui $ +230.24 (+38.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Binance Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +170.17 (+25.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Binance Coin (BNB)?

Tarkista Binance Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Binance Coin (BNB)

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Binance Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BNB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Binance Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Binance Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Binance Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Binance Coin (BNB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Binance Coin (BNB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Binance Coin-rahakkeelle.

Tarkista Binance Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Binance Coin (BNB) -rahakkeen tokenomiikka

Binance Coin (BNB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BNB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Binance Coin (BNB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Binance Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Binance Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BNB paikallisiin valuuttoihin

Binance Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Binance Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Binance Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Binance Coin”

Paljonko Binance Coin (BNB) on arvoltaan tänään?
BNB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 835.77 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BNB-USD-parin nykyinen hinta?
BNB -USD-parin nykyinen hinta on $ 835.77. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Binance Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BNB markkina-arvo on $ 116.41B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 139.29M USD.
Mikä oli BNB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BNB saavutti ATH-hinnaksi 882.5895242088433 USD.
Mikä oli BNB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BNB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.09610939770936966 USD.
Mikä on BNB-rahakkeen treidausvolyymi?
BNB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.14M USD.
Nouseeko BNB tänä vuonna korkeammalle?
BNB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BNB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:48:46 (UTC+8)

Binance Coin (BNB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

