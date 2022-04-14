Beldex (BDX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Beldex (BDX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Beldex (BDX) -rahakkeen tiedot Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online. Virallinen verkkosivusto: https://www.beldex.io/ Valkoinen paperi: https://beldex.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.beldex.io/ Osta BDX-rahaketta nyt!

Beldex (BDX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Beldex (BDX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 550.41M $ 550.41M $ 550.41M Kokonaistarjonta: $ 9.94B $ 9.94B $ 9.94B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.15B $ 7.15B $ 7.15B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 765.11M $ 765.11M $ 765.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 Nykyinen hinta: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Lue lisää Beldex (BDX) -rahakkeen hinnasta

Beldex (BDX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Beldex (BDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BDX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BDX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BDX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BDX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

