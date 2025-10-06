Arowana – hinta (ARW)
Reaaliaikainen Arowana (ARW) -hinta on tänään $ 0.04122, ja se on muuttunut 1.78 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen ARW-USD-muuntokurssi on $ 0.04122 per ARW.
Arowana on tällä hetkellä sijalla #3800 markkina-arvon perusteella, joka on $ 0.00, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ARW. Viimeisen 24 tunnin aikana ARW-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.03951 (alin) ja $ 0.04196 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 10.64117077383144, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.000425025916068227.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, ARW liikkui +0.65% viimeisen tunnin aikana ja +0.63% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 309.22K.
Arowana-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 309.22K. ARW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.61M.
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Arowana-hinnanmuutoksia:
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.0007198
|+1.78%
|30 päivää
|$ +0.00755
|+22.42%
|60 päivää
|$ +0.01394
|+51.09%
|90 päivää
|$ +0.01285
|+45.29%
Tänään ARW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0007198 (+1.78%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00755 (+22.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ARW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01394 (+51.09%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01285 (+45.29%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Arowana (ARW)?
Tarkista Arowana-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.
Vuonna 2040 Arowana-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
Oletko valmis aloittamaan Arowana-rahakkeella? ARW-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Arowana. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Arowana (ARW) -rahakkeen ostamisen.
Arowana-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi
Ostamalla Arowana (ARW) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.
Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin
Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.
A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.
Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Arowana toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
Avaa ARW-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu ARW USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.
Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Arowana-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.
Summa
1 ARW = 0.04122 USD