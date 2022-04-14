Archway (ARCH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Archway (ARCH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Archway (ARCH) -rahakkeen tiedot Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution. Virallinen verkkosivusto: https://archway.io/ Valkoinen paperi: https://archway.io/assets/archway-whitepaper.pdf Block Explorer: https://www.mintscan.io/archway Osta ARCH-rahaketta nyt!

Archway (ARCH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Archway (ARCH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.68M $ 5.68M $ 5.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0547 $ 0.0547 $ 0.0547 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 Nykyinen hinta: $ 0.00568 $ 0.00568 $ 0.00568 Lue lisää Archway (ARCH) -rahakkeen hinnasta

Archway (ARCH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Archway (ARCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ARCH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARCH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ARCH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARCH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ARCH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Archway (ARCH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ARCH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ARCH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Archway (ARCH) -rahakkeen hintahistoria ARCH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ARCH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ARCH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ARCH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ARCH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ARCH-rahakkeen hintaennuste nyt!

