ApolloX (APX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ApolloX (APX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

ApolloX (APX) -rahakkeen tiedot APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange. Virallinen verkkosivusto: https://www.apollox.finance/en/futures/v2/BTCUSD Valkoinen paperi: https://apollox-finance.gitbook.io/apollox-finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x78f5d389f5cdccfc41594abab4b0ed02f31398b3 Osta APX-rahaketta nyt!

ApolloX (APX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ApolloX (APX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 42.59M Kokonaistarjonta: $ 3.98B Kierrossa oleva tarjonta: $ 595.47M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 284.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.26 Kaikkien aikojen alin: $ 0.019986318316426218 Nykyinen hinta: $ 0.07153

ApolloX (APX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ApolloX (APX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä APX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät APX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka APX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ApolloX (APX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita APX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan APX-rahakkeita MEXCistä nyt!

ApolloX (APX) -rahakkeen hintahistoria APX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu APX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

APX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne APX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? APX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso APX-rahakkeen hintaennuste nyt!

