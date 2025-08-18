Apu Apustaja (APU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002258. Viimeisen 24 tunnin aikana APU on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002231 ja korkeimmillaan $ 0.0002428 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.001467208055895663, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000001170769029.
Lyhyen aikavälin tuloksissa APU on muuttunut -0.36% viimeisen tunnin aikana, -0.57% 24 tunnin aikana ja -17.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Apu Apustaja (APU) -rahakkeen markkinatiedot
No.433
$ 76.30M
$ 16.46K
$ 94.99M
337.89B
420,690,000,000
337,892,157,625.5295
80.31%
ETH
Apu Apustaja-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 76.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 16.46K. APU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 337.89B ja sen kokonaistarjonta on 337892157625.5295. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 94.99M.
Apu Apustaja (APU) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Apu Apustaja-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000001294
-0.57%
30 päivää
$ -0.0000631
-21.85%
60 päivää
$ +0.0000765
+51.23%
90 päivää
$ -0.0000249
-9.94%
Apu Apustaja-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään APU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000001294 (-0.57%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Apu Apustaja 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000631 (-21.85%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Apu Apustaja-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, APU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000765 (+51.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Apu Apustaja-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000249 (-9.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Apu Apustaja (APU)?
APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.
Apu Apustaja on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Apu Apustaja-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista APU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Apu Apustaja-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Apu Apustaja-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Apu Apustaja-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Apu Apustaja (APU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Apu Apustaja (APU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Apu Apustaja-rahakkeelle.
Apu Apustaja (APU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Apu Apustaja (APU) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Apu Apustaja:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Apu Apustaja MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.