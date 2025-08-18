Lisätietoja APU-rahakkeesta

Apu Apustaja-logo

Apu Apustaja – hinta (APU)

1APU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0002258
$0.0002258
-0.57%1D
USD
Reaaliaikainen Apu Apustaja (APU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:44:36 (UTC+8)

Apu Apustaja (APU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0002231
$ 0.0002231
24 h:n matalin
$ 0.0002428
$ 0.0002428
24 h:n korkein

$ 0.0002231
$ 0.0002231

$ 0.0002428
$ 0.0002428

$ 0.001467208055895663
$ 0.001467208055895663

$ 0.00000001170769029
$ 0.00000001170769029

-0.36%

-0.57%

-17.23%

-17.23%

Apu Apustaja (APU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002258. Viimeisen 24 tunnin aikana APU on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002231 ja korkeimmillaan $ 0.0002428 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.001467208055895663, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000001170769029.

Lyhyen aikavälin tuloksissa APU on muuttunut -0.36% viimeisen tunnin aikana, -0.57% 24 tunnin aikana ja -17.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Apu Apustaja (APU) -rahakkeen markkinatiedot

No.433

$ 76.30M
$ 76.30M

$ 16.46K
$ 16.46K

$ 94.99M
$ 94.99M

337.89B
337.89B

420,690,000,000
420,690,000,000

337,892,157,625.5295
337,892,157,625.5295

80.31%

ETH

Apu Apustaja-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 76.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 16.46K. APU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 337.89B ja sen kokonaistarjonta on 337892157625.5295. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 94.99M.

Apu Apustaja (APU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Apu Apustaja-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000001294-0.57%
30 päivää$ -0.0000631-21.85%
60 päivää$ +0.0000765+51.23%
90 päivää$ -0.0000249-9.94%
Apu Apustaja-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään APU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000001294 (-0.57%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Apu Apustaja 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000631 (-21.85%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Apu Apustaja-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, APU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000765 (+51.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Apu Apustaja-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000249 (-9.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Apu Apustaja (APU)?

Tarkista Apu Apustaja-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Apu Apustaja (APU)

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Apu Apustaja on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Apu Apustaja-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista APU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Apu Apustaja-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Apu Apustaja-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Apu Apustaja-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Apu Apustaja (APU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Apu Apustaja (APU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Apu Apustaja-rahakkeelle.

Tarkista Apu Apustaja-rahakkeen hintaennuste nyt!

Apu Apustaja (APU) -rahakkeen tokenomiikka

Apu Apustaja (APU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Apu Apustaja (APU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Apu Apustaja:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Apu Apustaja MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

APU paikallisiin valuuttoihin

1 Apu Apustaja(APU) - VND
5.941927
1 Apu Apustaja(APU) - AUD
A$0.00034999
1 Apu Apustaja(APU) - GBP
0.000167092
1 Apu Apustaja(APU) - EUR
0.000194188
1 Apu Apustaja(APU) - USD
$0.0002258
1 Apu Apustaja(APU) - MYR
RM0.000952876
1 Apu Apustaja(APU) - TRY
0.009241994
1 Apu Apustaja(APU) - JPY
¥0.0334184
1 Apu Apustaja(APU) - ARS
ARS$0.296714748
1 Apu Apustaja(APU) - RUB
0.018192706
1 Apu Apustaja(APU) - INR
0.019707824
1 Apu Apustaja(APU) - IDR
Rp3.701638752
1 Apu Apustaja(APU) - KRW
0.316246448
1 Apu Apustaja(APU) - PHP
0.012908986
1 Apu Apustaja(APU) - EGP
￡E.0.010946784
1 Apu Apustaja(APU) - BRL
R$0.001237384
1 Apu Apustaja(APU) - CAD
C$0.000313862
1 Apu Apustaja(APU) - BDT
0.027461796
1 Apu Apustaja(APU) - NGN
0.346849122
1 Apu Apustaja(APU) - COP
$0.91048205
1 Apu Apustaja(APU) - ZAR
R.0.004003434
1 Apu Apustaja(APU) - UAH
0.009298444
1 Apu Apustaja(APU) - VES
Bs0.0309346
1 Apu Apustaja(APU) - CLP
$0.219026
1 Apu Apustaja(APU) - PKR
Rs0.063657536
1 Apu Apustaja(APU) - KZT
0.121331372
1 Apu Apustaja(APU) - THB
฿0.007374628
1 Apu Apustaja(APU) - TWD
NT$0.0068869
1 Apu Apustaja(APU) - AED
د.إ0.000828686
1 Apu Apustaja(APU) - CHF
Fr0.00018064
1 Apu Apustaja(APU) - HKD
HK$0.001763498
1 Apu Apustaja(APU) - AMD
֏0.08641366
1 Apu Apustaja(APU) - MAD
.د.م0.002034458
1 Apu Apustaja(APU) - MXN
$0.004236008
1 Apu Apustaja(APU) - SAR
ريال0.00084675
1 Apu Apustaja(APU) - PLN
0.000826428
1 Apu Apustaja(APU) - RON
лв0.00098223
1 Apu Apustaja(APU) - SEK
kr0.002172196
1 Apu Apustaja(APU) - BGN
лв0.000379344
1 Apu Apustaja(APU) - HUF
Ft0.077117474
1 Apu Apustaja(APU) - CZK
0.004780186
1 Apu Apustaja(APU) - KWD
د.ك0.000068869
1 Apu Apustaja(APU) - ILS
0.000769978
1 Apu Apustaja(APU) - AOA
Kz0.206966022
1 Apu Apustaja(APU) - BHD
.د.ب0.0000851266
1 Apu Apustaja(APU) - BMD
$0.0002258
1 Apu Apustaja(APU) - DKK
kr0.001451894
1 Apu Apustaja(APU) - HNL
L0.005936282
1 Apu Apustaja(APU) - MUR
0.010325834
1 Apu Apustaja(APU) - NAD
$0.003989886
1 Apu Apustaja(APU) - NOK
kr0.002298644
1 Apu Apustaja(APU) - NZD
$0.000386118
1 Apu Apustaja(APU) - PAB
B/.0.0002258
1 Apu Apustaja(APU) - PGK
K0.000934812
1 Apu Apustaja(APU) - QAR
ر.ق0.000821912
1 Apu Apustaja(APU) - RSD
дин.0.022787736

Apu Apustaja-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Apu Apustaja toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Apu Apustaja-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Apu Apustaja”

Paljonko Apu Apustaja (APU) on arvoltaan tänään?
APU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0002258 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on APU-USD-parin nykyinen hinta?
APU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0002258. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Apu Apustaja-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen APU markkina-arvo on $ 76.30M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on APU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
APU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 337.89B USD.
Mikä oli APU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
APU saavutti ATH-hinnaksi 0.001467208055895663 USD.
Mikä oli APU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
APU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000001170769029 USD.
Mikä on APU-rahakkeen treidausvolyymi?
APU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 16.46K USD.
Nouseeko APU tänä vuonna korkeammalle?
APU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso APU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:44:36 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

APU-USD-laskin

Summa

APU
APU
USD
USD

1 APU = 0.0002258 USD

Treidaa APU-rahaketta

APUUSDT
$0.0002258
$0.0002258
-0.57%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu