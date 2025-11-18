Altar of Creativity (AION) -rahakkeen tokenomiikka

Altar of Creativity (AION) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Altar of Creativity (AION) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:23:32 (UTC+8)
USD

Altar of Creativity (AION) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Altar of Creativity (AION) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.38K
$ 3.38K$ 3.38K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.13244
$ 0.13244$ 0.13244
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.0000003375
$ 0.0000003375$ 0.0000003375

Altar of Creativity (AION) -rahakkeen tiedot

The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.creativity.foundation/
Valkoinen paperi:
https://docs.creativity.foundation
Block Explorer:
https://solscan.io/token/J5E3hHAMpxjm5fxE4hjBRR6Da4UBazAuNXbBhdp8k1ww

Altar of Creativity (AION) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Altar of Creativity (AION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AION-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AION-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AION-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AION-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AION-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Altar of Creativity (AION) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AION-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Altar of Creativity (AION) -rahakkeen hintahistoria

AION -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

AION-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AION-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AION-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö