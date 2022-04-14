4Chan (4CHAN) -rahakkeen tokenomiikka
4Chan (4CHAN) -rahakkeen tiedot
$4CHAN is a meme token on the Ethereum Network.
4ChanToken represents a global crypto community that pays homage to the memetic powerhouses of the internet as Pepe, Doge, Shib and all major memes inventor combining them all into one super meme token that is $4CHAN. At its core, 4ChanToken embodies the untamed spirit of the notorious 4chan imageboard, where iconic memes are born, nurtured, and unleashed upon the world. With an unyielding spirit of irreverence and a touch of mischief, $4CHAN has emerged as the darling of meme enthusiasts, internet dwellers, and crypto aficionados alike.
The foundation of 4ChanToken lies in its community. We’ve harnessed the chaotic energy of this digital realm to create a currency that celebrates the power of memetic expression, empowering users to engage in a truly unique and decentralized economy. As a passionate supporter, you’ll join a vibrant ecosystem where dank memes and viral sensations are the lifeblood of commerce. 4ChanToken is more than just a digital currency – it’s the place where memes are born.
The ultimate playground for memelords and crypto degens. Based on the simplicity of holdrs/volume operating a store of value.
The identification of this value is best described as 'digital gold'. That $4chan can ultimately represent a superior store of value relative to all other forms of memecoins by embodying all memes in one token as the factual birthplace of all popular memes.
4Chan (4CHAN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu 4Chan (4CHAN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
4Chan (4CHAN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
4Chan (4CHAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä 4CHAN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 4CHAN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät 4CHAN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 4CHAN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
4CHAN-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne 4CHAN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 4CHAN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.