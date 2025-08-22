Lisätietoja 4CHAN-rahakkeesta

4CHAN-rahakkeen hintatiedot

4CHAN-rahakkeen valkoinen paperi

4CHAN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

4CHAN-rahakkeen tokenomiikka

4CHAN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

4Chan-logo

4Chan – hinta (4CHAN)

Ei listattu

14CHAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen 4Chan (4CHAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:46:44 (UTC+8)

4Chan (4CHAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.74%

-3.61%

-21.87%

-21.87%

4Chan (4CHAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana 4CHAN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 4CHAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 4CHAN on muuttunut +3.74% viimeisen tunnin aikana, -3.61% 24 tunnin aikana ja -21.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

4Chan (4CHAN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.14M
$ 9.14M$ 9.14M

--
----

$ 9.14M
$ 9.14M$ 9.14M

77,090,064.75T
77,090,064.75T 77,090,064.75T

7.709006474994994e+19
7.709006474994994e+19 7.709006474994994e+19

4Chan-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 4CHAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77,090,064.75T ja sen kokonaistarjonta on 7.709006474994994e+19. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.14M.

4Chan (4CHAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana 4Chan – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana 4Chan – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana 4Chan – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana 4Chan – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.61%
30 päivää$ 0+171.04%
60 päivää$ 0+632.38%
90 päivää$ 0--

Mikä on 4Chan (4CHAN)

$4CHAN is a meme token on the Ethereum Network. 4ChanToken represents a global crypto community that pays homage to the memetic powerhouses of the internet as Pepe, Doge, Shib and all major memes inventor combining them all into one super meme token that is $4CHAN. At its core, 4ChanToken embodies the untamed spirit of the notorious 4chan imageboard, where iconic memes are born, nurtured, and unleashed upon the world. With an unyielding spirit of irreverence and a touch of mischief, $4CHAN has emerged as the darling of meme enthusiasts, internet dwellers, and crypto aficionados alike. The foundation of 4ChanToken lies in its community. We’ve harnessed the chaotic energy of this digital realm to create a currency that celebrates the power of memetic expression, empowering users to engage in a truly unique and decentralized economy. As a passionate supporter, you’ll join a vibrant ecosystem where dank memes and viral sensations are the lifeblood of commerce. 4ChanToken is more than just a digital currency – it’s the place where memes are born. The ultimate playground for memelords and crypto degens. Based on the simplicity of holdrs/volume operating a store of value. The identification of this value is best described as 'digital gold'. That $4chan can ultimately represent a superior store of value relative to all other forms of memecoins by embodying all memes in one token as the factual birthplace of all popular memes.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

4Chan-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon 4Chan (4CHAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko 4Chan (4CHAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita 4Chan-rahakkeelle.

Tarkista 4Chan-rahakkeen hintaennuste nyt!

4CHAN paikallisiin valuuttoihin

4Chan (4CHAN) -rahakkeen tokenomiikka

4Chan (4CHAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 4CHAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”4Chan (4CHAN)”

Paljonko 4Chan (4CHAN) on arvoltaan tänään?
4CHAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 4CHAN-USD-parin nykyinen hinta?
4CHAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on 4Chan-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 4CHAN markkina-arvo on $ 9.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 4CHAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
4CHAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77,090,064.75T USD.
Mikä oli 4CHAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
4CHAN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli 4CHAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
4CHAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on 4CHAN-rahakkeen treidausvolyymi?
4CHAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 4CHAN tänä vuonna korkeammalle?
4CHAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 4CHAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:46:44 (UTC+8)

4Chan (4CHAN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.