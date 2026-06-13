Sato (SATO) -hintaennuste vuosille 2026–2050

Tutustu rahakkeen Sato hintaennusteisiin vuosille 2027, 2028, 2029, 2030 ja myöhemmin. Ennusta, kuinka paljon SATO saattaa kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan aikana, tutustumalla välittömiin ennusteisiin, jotka perustuvat markkinatrendeihin ja -tunnelmaan.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Sato-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Sato-hintaennuste
$0.2989
$0.2989$0.2989
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 09:12:38 (UTC+8)
Nykyinen hintaSATO valuutassa 2027SATO valuutassa 2028SATO valuutassa 2029SATO valuutassa 2030
$0.2989$0.313845$0.32953725$0.3460141125$0.36331481812500005

Lyhyen aikavälin Sato-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Nykyisten ennustesyötteiden perusteella malli arvioi lyhyen aikavälin hintakehitystä seuraavien 30 päivän ajalle. Alla oleva taulukko esittää odotetut hintatasot tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 päivän aikajänteelle.

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • June 13, 2026(Tänään)
    $ 0.2989
    0.00%
  • June 14, 2026(Huomenna)
    $ 0.298940
    0.01%
  • June 20, 2026(Tällä viikolla)
    $ 0.299186
    0.10%
  • July 13, 2026(30 päivää)
    $ 0.300128
    0.41%

Sato (SATO) -hintaennuste tänään

SATO-rahakkeen ennustettu hinta June 13, 2026(Tänään) on $0.2989. Tämä arvio perustuu nykyisiin ennustesyötteisiin ja tarjoaa nopean tilannekuvan siitä, millä tasoilla hinta voisi liikkua seuraavan 24 tunnin aikana.Lue lisää SATO-rahakkeen reaaliaikaisesta hinnasta tänään.

Sato (SATO) -hintaennuste huomiselle

Päivälle June 14, 2026(Huomenna) SATO-rahakkeen arvioitu hinta on $0.298940, käyttäen vuotuista kasvuoletusta 5%. Tämä näkymä auttaa hahmottamaan seuraavan päivän lähtötason samoilla oletuksilla.

Sato (SATO) -hintaennuste tälle viikolle

Viikkoon June 20, 2026(Tällä viikolla) mennessä SATO-rahakkeen arvioitu hinta on $0.299186, perustuen samaan vuotuiseen kasvuoletukseen 5%. Tämä viikoittainen tarkistuspiste tiivistää odotetun kehityssuunnan tuleville päiville tasaisen kasvun skenaariossa.

Sato (SATO) -hintaennuste 30 päivälle

30 päivän päähän, kuukauteen July 13, 2026(30 päivää), katsottuna SATO-rahakkeen arvioitu hinta on $0.300128. Tämä arvio käyttää samaa vuotuista kasvuoletusta 5% arvioidakseen, millä tasolla hinta voisi olla kuukauden kuluttua.

Sato – pitkän aikavälin hintaennuste: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

Pitkän aikavälin hintaennustemalleihin perustuen Sato voisi olla $0.2989 vuonna 2026, $0.313845 vuonna 2027, $0.329581 vuonna 2028, $0.346060 vuonna 2029, $0.363363 in 2030, $0.592118 vuonna 2040 ja $0.964755 vuonna 2050.

Vieritä alas nähdäksesi koko taulukon vuosittaisista hintatavoitteista ja arvioidusta ROI:sta kohteelle Sato.

Kuukausi
Min. Hinta
Keskim. Hinta
Maks. Hinta
ROI
  • Jun 2026
    $ 0.26901
    $ 0.2989
    $ 0.32879
    10.00%
  • Jul 2026
    $ 0.270127
    $ 0.300141
    $ 0.330155
    10.46%
  • Aug 2026
    $ 0.271248
    $ 0.301387
    $ 0.331526
    10.92%
  • Sep 2026
    $ 0.272338
    $ 0.302598
    $ 0.332858
    11.36%
  • Oct 2026
    $ 0.273469
    $ 0.303855
    $ 0.334240
    11.82%
  • Nov 2026
    $ 0.274568
    $ 0.305075
    $ 0.335583
    12.27%
  • Dec 2026
    $ 0.275708
    $ 0.306342
    $ 0.336977
    12.74%

Sato (SATO) -hinta-analyysi keskeisten markkinaindikaattorien perusteella

Tekninen analyysi tarkastelee hintakehitystä ja yleisiä indikaattoreita trendin ja hintakehityksen voiman ymmärtämiseksi. Alla on automatisoitu tilannekuva Sato-rahakkeesta useilla aikajänteillä, joka tiivistää nykyisen teknisen painotuksen ja sen, mitä kaavio seuraavaksi viestii. Kyseessä on tekninen tulkinta, ei taattu ennuste, joten tee oma tutkimuksesi ja hallitse riskejä asianmukaisesti.

VahvamyyntiMyyNeutraaliOstaVahva osto
Neutraali
Myy 11
Neutraali 1
Osta 14
Liukuvat keskiarvot:NeutraaliMyy 8Neutraali 0Osta 6
Tekniset indikaattorit:OstaMyy 3Neutraali 1Osta 8
Nimi
Klassinen
Fibonacci
R3
0.3328
0.3216
R2
0.3216
0.3134
R1
0.3113
0.3083
PP
0.3001
0.3001
S1
0.2899
0.292
S2
0.2787
0.2869
S3
0.2685
0.2787
Liukuvat keskiarvot
Sato on tällä hetkellä treidattavana tasolla $0.2989, ja lyhyen aikavälin liukuvat keskiarvot ovat MA50 0 ja EMA50 0. Tämä viittaa noususuuntainen-trendiin niin kauan kuin hinta pysyy yläpuolella näihin tasoihin nähden. Pitkän aikavälin liukuvat keskiarvot, MA200 0 ja EMA200 0, määrittävät laajemman markkinasuunnan.
Jos hinta palaa MA200/EMA200-alueelle, sitä pidetään tukena, kun $0.2989 on sekä 0 että 0 yläpuolella, vastustasona kun se $0.2989 on molempien alapuolella, ja neutraalina, kun hinta on niiden välissä.
Yhteenveto: Nykyiset liukuvat keskiarvot viittaavat Osta-markkinatrendiin.
RSI
RSI(14) on 43.3993, ja hintakehityksen voima on Neutraali. RSI yli 60 viittaa yleensä vahvempaan nousupainotteisuuteen, RSI alle 40 heikompaan hintakehityksen voimaan, ja arvot välillä 40–60 kuvaavat usein sivuttaisliikettä. Jos RSI pysyy nykyisellä alueellaan, lyhyen aikavälin suuntaus todennäköisesti jatkuu.
Yhteenveto: RSI osoittaa Osta-markkinatrendiä nykyisen hintakehityksen voiman perusteella.
Bollingerin nauhat
BOLL(20,2)-signaalit ovat tällä hetkellä Neutraali ja Myy päivätason aikajänteellä.
Yhteenveto: Bollingerin nauhat viittaavat Neutraali-painotteiseen markkinatilanteeseen.
KDJ
KDJ(9,3,3)-indikaattori näyttää K-arvoksi 22.6544, D-arvoksi 19.7283 ja J-arvoksi 28.5065, mikä viittaa siihen, että hintakehityksen voima on noususuuntainen. Kun K–D-spread on positiivinen (K > D), se antaa ostosignaalin; kun se on negatiivinen (K < D), se antaa myyntisignaalin; ja nollan tuntumassa signaali on neutraali.
Yhteenveto: KDJ-indikaattori osoittaa Osta-markkinatrendiä hintakehityksen voiman ja K–D-spreadin perusteella.
StochRSI
StochRSI näyttää K-arvon 6.9951 ja D-arvon 6.4591, mikä viittaa siihen, että hintakehityksen voima on vahvistuva. Jos StochRSI pysyy tällä alueella, hintakehitys todennäköisesti jatkaa nykyistä trendiä.
Yhteenveto: StochRSI viittaa Osta-markkinatrendiin ja kertoo, jatkuuko vai heikkeneekö hintakehityksen voima.
Nivelpisteet
Klassiset käännepisteet näyttävät PP-tason 0.3001, R1-tason 0.3113 ja S1-tason 0.2899, jotka osoittavat keskeiset tuki- ja vastustasot. Fibonacci-käännepisteet asettavat PP-tason 0.3001, R2-tason 0.3134 ja S2-tason 0.2869. Näiden tasojen läpäisy siirtäisi huomion seuraavaan markkina-alueeseen.
Yhteenveto: Käännepisteet viittaavat Myy-markkinatrendiin.

Sato -hintaennusteiden keskeiset ajurit

Sato-rahakkeen hintaennusteisiin vaikuttavat tekijät yhdistävät tyypillisesti makrotason markkinatunnelman ja rahakekohtaiset ajurit. Sato voi liikkua laajemman kryptomarkkinan riskinottovirtausten mukana, mutta ennusteet riippuvat myös likviditeetin syvyydestä, markkinatuesta ja suurten omistajien rahavirroista. Tokenomiikka (lukitukset, vapautusaikataulut, emissiot), listaukset, ekosysteemin kasvu, tuotetoimitukset, kumppanuudet sekä turvallisuuteen tai sääntelyyn liittyvät uutiset voivat olennaisesti muuttaa odotuksia ja aiheuttaa voimakkaampia hintamuutoksia verrattuna suuren markkina-arvon rahakkeisiin.

Kuinka paljon Sato -sijoituksesi on arvoltaan 1 vuoden kuluttua?

Käytä työkalua arvioidaksesi Sato (SATO) -sijoituksesi tulevaa arvoa seuraavien 1 vuoden aikana. Syöttämällä sijoitussumman ja odotetun vuotuisen kasvuprosentin voit helposti laskea arvioidun sijoitustuottosi.

2027
Arvioitu tuotto vuonna 2027$ 50.00
Arvioitu ROI5.00%

Miten Sato (SATO) -hintaennuste toimii

Työkalu näyttää Sato-rahakkeelle vaihtoehtoisen hintapolun syöttämäsi kasvuvauhdin perusteella. Se päivittyy välittömästi uusimman hinnan perusteella.

1. Lyhyen aikavälin tuottosimulaatio

Syötä odotettu lyhyen aikavälin tuottomuutos 5% (positiivinen tai negatiivinen). Tämän avulla voit simuloida markkinoiden volatiliteettia ja arvioida nopeasti Sato-position voittoa tai tappiota eri markkinatilanteissa.

2. Pitkän aikavälin kasvuennuste

Pitkän aikavälin suunnittelussa järjestelmä käyttää oletuksena 5% suuruista vuotuista kasvuvauhtia. Tämä auttaa arvioimaan Sato-omistuksen potentiaalia vakaissa markkinoiden kasvuskenaarioissa.

3. Laske sijoituksen tuotto

Syötä sijoitussumma ja odotettu vuotuinen kasvuvauhti. Laskuri konkretisoi sijoitustavoitteesi välittömästi ja ennustaa SATO-omistustesi tulevan arvon.

4. Arvioitu arvo ja ROI

Syötteidesi perusteella näet heti arvioidun kokonaisvarallisuuden arvon ja sijoitetun pääoman tuoton (ROI) eri aikajaksoilla, mikä tarjoaa dataan perustuvaa tukea pitkäaikaiselle omistusstrategiallesi.

Tärkeää: Tämä on skenaariolaskuri, ei taattu ennuste, eikä sitä tule pitää taloudellisena neuvontana.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Minkä arvoinen Sato on vuonna 2026?
5% oletukseen perustuen laskuri arvioi Sato -hinnan olevan noin 0.2989 USD vuonna 2026. Tämä on skenaarioennuste, joka päivittyy välittömästi, kun muutat syöttöprosenttia. Tämä ei ole taattu markkinaennuste.
Minkä arvoinen $1 Sato on vuonna 2030?
Syöttämäsi 5% -oletuksen perusteella 1 USD Sato-rahakkeen tämän päivän hinnan perusteella arvioidaan olevan noin 1.22 USD vuoteen 2030 mennessä. Laskenta perustuu valitsemasi kasvuvauhdin soveltamiseen tämän päivän hintaan ajan kuluessa, joten syöttöprosentin muuttaminen muuttaa myös 1 USD -tulosta.
Minkä arvoinen 1 Sato on vuonna 2026?
Syöttämäsi 5% -kasvuvauhdin perusteella 1 Sato-rahakkeen ennustettu hinta vuonna 2026 on 0.2989 USD. Luku määräytyy täysin syöttämäsi prosenttiolettaman mukaan ja päivittyy aina, kun muutat oletusta.
Mikä on Sato -sijoituksen arvo vuonna 2040?
Vuoden 2040 tulos on pitkän aikavälin ennuste, joka perustuu valitsemaasi 5% -oletukseen. Tällä oletuksella Sato arvioidaan tasolle 0.591801 USD vuonna 2040. Koska aikajänne on pitkä, pienetkin muutokset syöttöprosentissa voivat johtaa hyvin erilaisiin lopputuloksiin – pidä tätä vaihtoehtoisena skenaariona, älä varmuutena.
Sato-hintaennuste tänään
Tämän sivun tämänhetkinen arvo on nykyinen viitehinta (0.2989 USD) sekä ennustepolku syöttämäsi 5% -arvon perusteella. Kun muutat syöttöprosenttia, ennustekäyrä päivittyy välittömästi, kun taas reaaliaikainen hinta säilyy markkinatilannekuvana.
Sato-hintaennuste huomiselle
Huomisen arvo lasketaan soveltamalla 5% -oletustasi lyhyemmälle aikavälille tämän päivän hinnasta (0.2989 USD). Ennustettu arvo (0.298940 USD) muuttuu, jos säädät syöttöprosenttia, koska kyse on valitsemaasi kasvuvauhtiin perustuvasta skenaariosta, ei kiinteästä markkina-arviosta.
Sato-hintaennuste seuraavalle 24 tunnille
Seuraavan 24 tunnin arvio on kasvuvauhtiin perustuva ennuste, joka johdetaan 5% -syötteestäsi ja nykyisestä hinnasta (0.2989 USD). Se päivittyy dynaamisesti syöttöprosentin muuttuessa ja tulee tulkita suuntaa-antavana skenaariona, sillä todelliset päivänsisäiset liikkeet voivat johtua volatiliteetista ja uutisista.
Sato-hintaennuste seuraaville päiville
Seuraavien päivien osalta ennuste jatkaa 5% -oletuksen soveltamista eteenpäin lähtien hinnasta 0.2989 USD. Tulokset (kuten 0.299186 USD) havainnollistavat, miten valitsemasi kasvuvauhti kehittyy ajan myötä, ja päivittyvät välittömästi syöttöprosentin muuttuessa.
Sato-hintaennuste vuodelle 2030
Vuodelle 2030 esitetty arvo on tulos 5% -oletuksen soveltamisesta noin 4 vuoden ajalle tästä päivästä eteenpäin. Tällä syötteellä laskuri arvioi 0.363314 USD-rahakkeen hinnaksi vuonna 2030. Syöttöprosentin muuttaminen päivittää vuoden 2030 arvon välittömästi.
Nouseeko vai laskeeko Sato seuraavaksi?
Lyhyellä aikavälillä Sato seuraa usein markkinatunnelman, volatiliteetin ja likviditeetin yhdistelmää. Jos hintakehityksen voima pysyy positiivisena, hinta voi nousta; jos volatiliteetti kasvaa tai riskinottohalukkuus heikkenee, hinta voi korjata alaspäin.
Mikä on Sato-rahakkeen ennuste seuraavalle 30 päivälle?
Syöttämäsi 5% -oletuksen perusteella laskuri arvioi Sato-rahakkeen hinnaksi noin 0.300128 USD seuraavien 30 päivän aikana. 30 päivän arvio päivittyy dynaamisesti, kun syöttöprosentti tai markkinahinta muuttuu, joten sitä tulee pitää vaihtoehtoisena skenaariona, ei taattuna lopputuloksena, erityisesti korkean volatiliteetin jaksoina.
Onko Sato hyvä osto vuonna 2026?
Se, onko Sato hyvä ostos vuonna 2026, riippuu omista oletuksistasi ja riskinsietokyvystäsi. 5% -skenaariota käyttäen laskuri arvioi Sato-rahakkeen hinnaksi noin 0.2989 USD vuonna 2026. Pelkkä ennuste ei kuitenkaan saisi olla päätöksenteon ainoa peruste. Tasapainoisempi näkemys saadaan yhdistämällä:
  • Tekniset signaalit: trendin vahvuus, volatiliteetti ja historiallisesta hintakehityksestä johdettu laskuriski;
  • Perustekijät: ekosysteemin aktiivisuus (käyttäjät, transaktiot, maksut), kehittäjäaktiivisuus ja todelliset kysyntäajurit;
  • Markkinaolosuhteet: likviditeettisyklit ja laajempi kryptomarkkinatunnelma.

    • Jos harkitset sijoittamista vuonna 2026, käsittele ennustetta vaihtoehtoisena skenaariona, älä takuuna, ja mitoita riskisi sen mukaisesti.

    Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 09:12:38 (UTC+8)

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    Parit
    Hinta
    24 h muutos
    24 h volyymi
    SATO/USDT
    $0.2987
    $0.2987$0.2987
    0.00%
    0.00% (USDT)

    Vastuuvapauslauseke

    Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

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