Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

SijoitusNo.2392

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%

Kierrossa oleva tarjonta254,367,022.35

Enimmäistarjonta5,555,000,000

Kokonaistarjonta5,555,000,000

Kierrossa oleva määrä0.0457%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.4737735453901514,2024-06-29

Alin hinta0.000283492125889431,2024-09-19

Julkinen lohkoketjuAVAX_CCHAIN

