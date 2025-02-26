PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

SijoitusNo.41

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0007%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.27%

Kierrossa oleva tarjonta7,991,711,567.569312

Enimmäistarjonta100,000,000,000

Kokonaistarjonta100,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.0799%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.9816444104522235,2025-02-26

Alin hinta0.3303824038675035,2025-08-26

Julkinen lohkoketjuPINETWORK

JohdantoPi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

