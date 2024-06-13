KENDU

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

NimiKENDU

SijoitusNo.1058

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta948,428,147,258

Enimmäistarjonta1,000,000,000,000

Kokonaistarjonta996,747,147,258

Kierrossa oleva määrä0.9484%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.000269385444985593,2024-06-13

Alin hinta0.000006348332403023,2025-03-18

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoKendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...