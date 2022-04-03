GMM

Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination.

NimiGMM

SijoitusNo.1596

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta48,964,866,146.04401

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta50,000,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.012341075877547998,2022-04-03

Alin hinta0.000026030639129437,2025-08-03

Julkinen lohkoketjuBSC

JohdantoGamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

GMM/USDT
Gamium
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (GMM)
--
24 h:n summa (USDT)
--
