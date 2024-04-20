GAT

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

NimiGAT

SijoitusNo.4171

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta100,000,000

Kokonaistarjonta100,000,000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä2024-04-20 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.5 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta46.85788471173177,2024-06-25

Alin hinta0.5029087773066527,2025-04-15

Julkinen lohkoketjuGAT

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

GAT/USDT
Gather
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (GAT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
GAT/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (GAT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
