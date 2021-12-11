CLY

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

NimiCLY

SijoitusNo.1162

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.10%

Kierrossa oleva tarjonta112,705,177.43872194

Enimmäistarjonta150,000,000

Kokonaistarjonta150,000,000

Kierrossa oleva määrä0.7513%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.9339473376656446,2021-12-11

Alin hinta0.0334724828286524,2023-01-01

Julkinen lohkoketjuAVAX_CCHAIN

JohdantoColony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

