Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

SijoitusNo.1088

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.45%

Kierrossa oleva tarjonta52,600,660.90444622

Enimmäistarjonta63,149,437

Kokonaistarjonta63,149,437

Kierrossa oleva määrä0.8329%

Julkaisupäivämäärä2021-06-21 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta59.64320391,2021-06-21

Alin hinta0.12197999757777185,2025-03-13

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoSwarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

