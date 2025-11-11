اقتصاد توکنی MicroBuy Bot (MICROBUY)
اطلاعات MicroBuy Bot (MICROBUY).
MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.
Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.
By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.
توکنومیکس MicroBuy Bot (MICROBUY): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی MicroBuy Bot (MICROBUY) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای MICROBUY که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های MICROBUY که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
