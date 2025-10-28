MicroBuy BotMICROBUY چیست

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH. Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth. By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

ارزش MicroBuy Bot (MICROBUY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MicroBuy Bot (MICROBUY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MicroBuy Bot را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس MicroBuy Bot (MICROBUY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MICROBUY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MicroBuy Bot (MICROBUY) امروز MicroBuy Bot (MICROBUY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MICROBUY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MICROBUY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MICROBUY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MicroBuy Bot چقدر است؟ ارزش بازار MICROBUY برابر است با $ 34.24K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MICROBUY چقدر است؟ عرضه در گردش MICROBUY برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MICROBUY چقدر بوده است؟ MICROBUY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00189287 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MICROBUY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MICROBUY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MICROBUY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MICROBUY برابر است با -- USD . آیا MICROBUY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MICROBUY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MICROBUY مراجعه کنید.

