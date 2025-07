اطلاعات LOBSTER ($LOBSTER).

Charles' best friend, Logan… KING LOGAN. The ROYAL memecoin that was destined to rule the Cardano metaverse. A meme token with unique pixel art, fun memes and staking benefits!

وب‌ سایت رسمی: https://wenlobster.io/ وایت پیپر https://wenlobster.io/wp-content/uploads/2021/12/Lobsternomics.pdf.pdf