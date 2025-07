اطلاعات KONDUX (KNDX).

We build SaaS integration solutions that act as a conduit merging creativity and blockchain technology together. A 3D studio we build Metaverse NFT Assets, NFT Marketplace, AR/VR/XR Environments, GameFi and Manufacturing Applications.

وب‌ سایت رسمی: https://kondux.info/ وایت پیپر https://kondux.info/kondux-lightpaper/