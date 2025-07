اطلاعات Increment Staked FLOW (STFLOW).

stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.

وب‌ سایت رسمی: https://app.increment.fi/staking وایت پیپر https://docs.increment.fi/protocols/liquid-staking/protocol-overview