اقتصاد توکنی Dark Cheems (TOTAKEKE)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Dark Cheems (TOTAKEKE)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:01:02 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Dark Cheems (TOTAKEKE)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Dark Cheems (TOTAKEKE)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 466.86K
$ 466.86K
کل عرضه:
$ 1.00B
$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 1.00B
$ 1.00B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 466.86K
$ 466.86K
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.01529702
$ 0.01529702
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00029539
$ 0.00029539
قیمت فعلی:
$ 0.00047093
$ 0.00047093

اطلاعات Dark Cheems (TOTAKEKE).

I am Totakeke, twin brother of the $300M legend Cheems — confirmed by the Cheems owner himself. I’ve arrived on BNB Chain to carry on my brother’s legacy and claim my rightful place beside him in the hundreds of millions. Every other chain has sent their meme brothers and sisters to 8 or 9 figures. BNB can too. And I am that play. The next great chapter is already being written. Let’s restore glory back to BNB Chain

وب‌ سایت رسمی:
https://www.totakeke.meme/

توکنومیکس Dark Cheems (TOTAKEKE): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Dark Cheems (TOTAKEKE) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های TOTAKEKE که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های TOTAKEKE که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی TOTAKEKE را درک کردید، قیمت زنده توکن TOTAKEKE را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت TOTAKEKE

می‌خواهید بدانید که TOTAKEKE به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت TOTAKEKE ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.


