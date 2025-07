اطلاعات ZeroLend (ZERO).

ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

وب‌ سایت رسمی: https://zerolend.xyz/ وایت پیپر https://docs.zerolend.xyz/ کاوشگر بلوک: https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7