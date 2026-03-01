با بینش‌ های کلیدی در مورد Yee Token (YEE)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Yee Token (YEE)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

میم‌کوین جامعه‌محور $YEE الهام‌گرفته از شخصیت کلاسیک میم اینترنتی — Yee دایناسور است. این توکن با هدف «مبارزه دوباره با پپه» ساخته شده و به طور طنزآمیز پپه را متهم می‌کند که اوایل 2023 زودتر راه‌اندازی شده و طرح اصلی لانچ توکن Yee را سرقت کرده است.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Yee Token (YEE) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Yee Token (YEE) تحلیل تاریخچه قیمت YEE به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت YEE را بررسی کنید!