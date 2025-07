اطلاعات WAGMI Games (WAGMIGAMES).

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

وب‌ سایت رسمی: https://www.wagmigames.com وایت پیپر https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0