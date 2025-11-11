سیستم مالی جدید بر پایه بیت‌ کوین: SatLayer به‌عنوان لایه اقتصادی بیت‌ کوین، بهترین دارایی جهان را به‌ طور کامل قابل برنامه‌ریزی می‌کند. بیت‌کوین دیگر مانند طلای بی‌ تحرک نیست؛ SatLayer با بهره‌ گیری از قابلیت‌ های Restaking، بیت‌کوین را به یک دارایی ذخیره‌ای فعال تبدیل می‌کند که پشتوانه‌ ای برای سیستم‌های دیفای (DeFi) و دارایی‌ های دنیای واقعی (RWA) با امنیت بالا و بهره‌وری سرمایه است. به‌ عنوان شریک رسمی Restaking بیت‌ کوین برای Sui و Berachain — و شریک انحصاری Restaking Babylon Labs — SatLayer با پروژه‌ های برتر و درآمدزا همکاری می‌کند تا موارد استفاده‌ ای مانند بیمه روی زنجیره و liquidity float را توسعه دهد و بازدهی واقعی و پایدار را به اکوسیستم بیاورد.