اطلاعات SIDUS HEROES (SENATE).

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

وب‌ سایت رسمی: https://sidusheroes.com/ وایت پیپر https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x34Be5b8C30eE4fDe069DC878989686aBE9884470