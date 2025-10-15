اقتصاد توکنی unstable coin (USDUC)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت unstable coin (USDUC)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت unstable coin (USDUC)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات unstable coin (USDUC).
$USDUC یک نقد طنزآمیز به استیبل کوینهای سنتی است که بیثباتی را به عنوان ویژگی اصلی خود پذیرفته است. این توکن داستانی خندهدار و مضحک میسازد که به شکل طنزآمیز به ایمان کورکورانه به ثبات در دنیای کریپتو میپردازد و همزمان پارودی و نقد خلاقانهای بر ذات ارزهای دیجیتال است.
توکنومیکس unstable coin (USDUC): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی unstable coin (USDUC) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای USDUC که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های USDUC که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی USDUC را درک کردید، قیمت زنده توکن USDUC را بررسی کنید!
نحوه خرید USDUC
آیا علاقه مند به اضافه کردن unstable coin (USDUC) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش های مختلفی برای خرید USDUC، از جمله کارت های اعتباری، حواله های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می کند.
تاریخچه قیمت unstable coin (USDUC)
تحلیل تاریخچه قیمت USDUC به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت USDUC
میخواهید بدانید که USDUC به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت USDUC ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟
پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC ساده ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
خرید unstable coin (USDUC)
مقدار
1 USDUC = 0.02673 USD