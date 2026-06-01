با بینش‌ های کلیدی در مورد Block Sec Arena (BSA)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Block Sec Arena (BSA)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

BSA (Block Sec Arena) یک زیرساخت امنیتی بومی Web3 است که آموزش، تمرین‌ های واقعی، خدمات حسابرسی حرفه‌ ای و لایه تشویقی را ترکیب می‌کند تا امنیت کلی اکوسیستم Web3 را تقویت کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Block Sec Arena (BSA) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

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تاریخچه قیمت Block Sec Arena (BSA) تحلیل تاریخچه قیمت BSA به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت BSA را بررسی کنید!