اقتصاد توکنی Block Sec Arena (BSA)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Block Sec Arena (BSA)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Block Sec Arena (BSA)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Block Sec Arena (BSA).
BSA (Block Sec Arena) یک زیرساخت امنیتی بومی Web3 است که آموزش، تمرین های واقعی، خدمات حسابرسی حرفه ای و لایه تشویقی را ترکیب میکند تا امنیت کلی اکوسیستم Web3 را تقویت کند.
توکنومیکس Block Sec Arena (BSA): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Block Sec Arena (BSA) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای BSA که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های BSA که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی BSA را درک کردید، قیمت زنده توکن BSA را بررسی کنید!
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تاریخچه قیمت Block Sec Arena (BSA)
تحلیل تاریخچه قیمت BSA به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
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خرید Block Sec Arena (BSA)
مقدار
1 BSA = 0.00318 USD
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