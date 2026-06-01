اقتصاد توکنی Block Sec Arena (BSA)

اقتصاد توکنی Block Sec Arena (BSA)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Block Sec Arena (BSA)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-06-12 01:24:49 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Block Sec Arena (BSA)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Block Sec Arena (BSA)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
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کل عرضه:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
منبع تغذیه در گردش:
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ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 318.00K
$ 318.00K$ 318.00K
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 16.9
$ 16.9$ 16.9
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
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قیمت فعلی:
$ 0.00318
$ 0.00318$ 0.00318

اطلاعات Block Sec Arena (BSA).

BSA (Block Sec Arena) یک زیرساخت امنیتی بومی Web3 است که آموزش، تمرین‌ های واقعی، خدمات حسابرسی حرفه‌ ای و لایه تشویقی را ترکیب می‌کند تا امنیت کلی اکوسیستم Web3 را تقویت کند.

وب‌ سایت رسمی:
https://blocksecx.com/
وایت پیپر
https://blocksecx.com/docs
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0xFa8c84143859AFC868014896D8a10cb80a396D2A

توکنومیکس Block Sec Arena (BSA): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Block Sec Arena (BSA) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های BSA که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های BSA که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی BSA را درک کردید، قیمت زنده توکن BSA را بررسی کنید!

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تاریخچه قیمت Block Sec Arena (BSA)

تحلیل تاریخچه قیمت BSA به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت BSA

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