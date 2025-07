با بینش‌ های کلیدی در مورد RWA Inc. (RWAINC)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

اقتصاد توکنی RWA Inc. (RWAINC)

اطلاعات RWA Inc. (RWAINC).

کوین RWA Inc. اولین اکوسیستم توکن‌سازی و تجارت دارایی‌های واقعی جهان است. RWA Inc. در حال ساخت یک سرویس توکن سازی RWA، یک لانچ پد/stakingpad RWA، RWA Exchange و یک بازار RWA برای تجارت دارایی های دنیای واقعی در بازار جهانی است. در حال حاضر، RWA Inc. لانچ‌پد RWA را راه‌اندازی کرده است و RWA Exchange در نوامبر 2024 فعال خواهد شد. بازار در سال 2025 فعال خواهد شد.

وب‌ سایت رسمی: https://rwa.inc/ وایت پیپر https://www.rwa.inc/whitepaper کاوشگر بلوک: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a