اطلاعات Q Protocol (QGOV).

QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

وب‌ سایت رسمی: https://q.org/ وایت پیپر https://q.org/files/Q_Whitepaper_v1.0.pdf کاوشگر بلوک: https://explorer.q.org