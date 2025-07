اطلاعات PLT1 (PLT1).

PlutusDeFi is a full-stack DeFi aggregator, plugging in multiple products and DeFi applications into one single platform, focusing on User Experience, Design, Privacy and Anonymity.

وب‌ سایت رسمی: https://plutusdefi.com/ وایت پیپر https://about.plutusdefi.com/