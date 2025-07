اطلاعات FIO Protocol (FIO).

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

وب‌ سایت رسمی: https://fio.net/ وایت پیپر https://developers.fioprotocol.io کاوشگر بلوک: https://fio.bloks.io/