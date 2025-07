اطلاعات Particl (PART).

PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred.

وب‌ سایت رسمی: http://particl.io وایت پیپر https://github.com/particl/whitepaper/blob/master/Particl%20Whitepaper%20Draft%20v0.3.pdf کاوشگر بلوک: https://explorer.particl.io/