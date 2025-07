اطلاعات ECOMI (OMI).

The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

وب‌ سایت رسمی: https://ecomi.notion.site/ وایت پیپر https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e