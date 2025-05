OMI

The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

نامOMI

رتبهNo.476

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0.00%

تامین گردش275,000,712,307.75726

حداکثر عرضه0

عرضه کل305,281,922,855.64703

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.00303461855707369,2022-04-05

کمترین قیمت0.000188653261943941,2025-05-03

بلاک چین عمومیETH

معرفیThe OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.