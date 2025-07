اطلاعات MATH (MATH).

Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others.

وب‌ سایت رسمی: https://mathwallet.org وایت پیپر https://github.com/mathwallet/whitepaper/raw/master/MATH-Whitepaper-EN.pdf کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/CaGa7pddFXS65Gznqwp42kBhkJQdceoFVT7AQYo8Jr8Q