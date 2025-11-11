PlaysOut زیرساخت انتشار با عملکرد بالا است که آینده بازی های تعبیه شده را ممکن میسازد. ساخته شده برای عصر سوپر اپها، این پلتفرم به توسعه دهندگان اجازه میدهد هزاران مینیگیم را به صورت جهانی و از طریق یکپارچگی یک دست راه اندازی و مقیاس دهند. با تبدیل اپلیکیشن های پرترافیک به محیط های بازی تعاملی، PlaysOut تعامل، ماندگاری کاربران و درآمد زایی را افزایش میدهد. معماری باز و قابل تعامل آن پل ارتباطی بین Web2 و Web3 است، که همکاری در اکوسیستم را تسهیل کرده و تجربه های دیجیتال نسل بعد را بدون مانع یا سیستم های پراکنده ارائه میدهد. PlaysOut موتور رشد سرگرمی تعاملی است، جایی که هر لمس ارزش ایجاد میکند و هر بازی اقتصاد آنچین را به جلو میبرد.