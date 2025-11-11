با بینش‌ های کلیدی در مورد Lunch Protocol (LUNCH)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Lunch Protocol (LUNCH)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

Lunch Protocol با هدف ساده‌ سازی و خودکارسازی کسب سود و جوایز در DeFi (مالی غیرمتمرکز) با استفاده از عوامل هوش مصنوعی طراحی شده است. این پروتکل بر بستر پلتفرم یکپارچه‌سازی dApp ایمن و از پیش تأییدشده خود ساخته شده است.

Lunch Protocol با هدف ساده‌ سازی و خودکارسازی کسب سود و جوایز در DeFi (مالی غیرمتمرکز) با استفاده از عوامل هوش مصنوعی طراحی شده است. این پروتکل بر بستر پلتفرم یکپارچه‌سازی dApp ایمن و از پیش تأییدشده خود ساخته شده است.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Lunch Protocol (LUNCH) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید LUNCH آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Lunch Protocol (LUNCH) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید LUNCH، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه LUNCH را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Lunch Protocol (LUNCH) تحلیل تاریخچه قیمت LUNCH به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت LUNCH را بررسی کنید!