لاکیفای (Luckify) با استفاده از یک موتور تصادفی قابل تأیید (VRF)، تصادفی بودن در بازی‌ ها را غیرمتمرکز می‌کند. توکن لاک (LUCK) سیستم را مدیریت می‌ کند، موتور تصادفی بودن را تقویت می‌کند و انگیزه‌ها را در بازی‌های کازینویی، سیستم‌های غنیمت و NFTها هماهنگ می‌ کند. Luckify یک زیرساخت تصادفی بودن غیرمتمرکز است که بازی‌ های منصفانه و برنامه‌های بلاکچین را تقویت می‌کند و برای کاربرانی طراحی شده است که خواستار شفافیت، عدم نیاز به اعتماد و یکپارچگی درون زنجیره‌ ای هستند.