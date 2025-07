اطلاعات KASTA (KASTA).

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

وب‌ سایت رسمی: https://www.ka.app وایت پیپر https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh کاوشگر بلوک: https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280