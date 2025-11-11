با بینش‌ های کلیدی در مورد Codatta (XNY)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Codatta (XNY)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

کوداتا (Codatta) به عنوان یک پلتفرم زیرساخت داده غیرمتمرکز عمل می‌کند که داده‌های خام را به دارایی‌های توکنیزه شده تبدیل می‌کند و به توسعه‌ دهندگان هوش مصنوعی امکان دسترسی و استفاده از مجموعه داده‌های با کیفیت بالا را می‌دهد. کوداتا که توسط شبکه XnY پشتیبانی می‌ شود، تبدیل داده‌ها به دارایی را تسهیل می‌کند و به مشارکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تا بر اساس استفاده از دارایی‌های داده خود، حق امتیاز کسب کنند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Codatta (XNY) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Codatta (XNY) تحلیل تاریخچه قیمت XNY به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت XNY را بررسی کنید!