اقتصاد توکنی Holoworld AI (HOLO)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Holoworld AI (HOLO)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:01:58 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Holoworld AI (HOLO)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Holoworld AI (HOLO)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
--
----
کل عرضه:
$ 2.05B
$ 2.05B
منبع تغذیه در گردش:
--
----
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 232.86M
$ 232.86M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.7686
$ 0.7686
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
--
----
قیمت فعلی:
$ 0.1137
$ 0.1137

اطلاعات Holoworld AI (HOLO).

Holoworld AI یک هاب غیرمتمرکز برای برنامه های کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی، عامل ها (agents) و دارایی های فکری دیجیتال (Digital IPs) است. در هسته ی خود، Holoworld AI مانند یک فروشگاه اپلیکیشن مخصوص برنامه های بومی هوش مصنوعی عمل می کند. این برنامه ها شامل عامل های خودمختار، ابزارهای تولید رسانه (Generative Media) و سیستم های محتوای تعاملی می شوند. این پلتفرم با ترکیب هویت، مالکیت و لایه های تسویه مبتنی بر بلاکچین با ابزارهای هوش مصنوعی، به سازندگان امکان می دهد محصولات دیجیتال بسازند و به اشتراک بگذارند؛ محصولاتی که می توانند به صورت مستقل عمل کنند یا با یکدیگر تعامل داشته باشند. هدف از این طراحی، کاهش موانع استقرار هوش مصنوعی است. این کار از طریق فراهم کردن امکان کشف پذیری، درآمدزایی و قابلیت همکاری (interoperability) در یک اکوسیستم واحد انجام میشود.

وب‌ سایت رسمی:
https://holoworld.com/
وایت پیپر
https://rolling-filters.s3.us-east-1.amazonaws.com/Holoworld+Whitepaper.pdf
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0x1a5D7E4c3A7F940B240b7357a4bFED30D17f9497

توکنومیکس Holoworld AI (HOLO): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Holoworld AI (HOLO) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های HOLO که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های HOLO که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی HOLO را درک کردید، قیمت زنده توکن HOLO را بررسی کنید!

نحوه خرید HOLO

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Holoworld AI (HOLO) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید HOLO، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت Holoworld AI (HOLO)

تحلیل تاریخچه قیمت HOLO به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت HOLO

می‌خواهید بدانید که HOLO به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت HOLO ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.