Holoworld AI یک هاب غیرمتمرکز برای برنامه های کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی، عامل ها (agents) و دارایی های فکری دیجیتال (Digital IPs) است. در هسته ی خود، Holoworld AI مانند یک فروشگاه اپلیکیشن مخصوص برنامه های بومی هوش مصنوعی عمل می کند. این برنامه ها شامل عامل های خودمختار، ابزارهای تولید رسانه (Generative Media) و سیستم های محتوای تعاملی می شوند. این پلتفرم با ترکیب هویت، مالکیت و لایه های تسویه مبتنی بر بلاکچین با ابزارهای هوش مصنوعی، به سازندگان امکان می دهد محصولات دیجیتال بسازند و به اشتراک بگذارند؛ محصولاتی که می توانند به صورت مستقل عمل کنند یا با یکدیگر تعامل داشته باشند. هدف از این طراحی، کاهش موانع استقرار هوش مصنوعی است. این کار از طریق فراهم کردن امکان کشف پذیری، درآمدزایی و قابلیت همکاری (interoperability) در یک اکوسیستم واحد انجام میشود.