اطلاعات Gamium (GMM).

Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination.

وب‌ سایت رسمی: https://gamium.world وایت پیپر https://whitepaper.gamium.world/ کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3