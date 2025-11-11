کوین GG3 از طریق فناوری هوش مصنوعی Agents Swarm که برای اولین بار به بازار عرضه می‌شود، پیشگام تعامل هوشمند با جامعه است و از پلتفرم‌های اصلی از جمله X، YouTube، Discord، Telegram، Steam و Twitch درس می‌گیرد. این پلتفرم با تجزیه و تحلیل بیش از 100,000 بازی Steam و داده‌های رفتار کاربر، از طریق تجربیات شخصی‌سازی شده و مبتنی بر هوش مصنوعی، Web2 و Web3 را به هم متصل می‌کند.