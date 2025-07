اطلاعات Flex Ungovernance (FLX).

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

وب‌ سایت رسمی: https://reflexer.finance/ وایت پیپر http://docs.reflexer.finance/ کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4