اطلاعات Eternal AI (EAI).

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

وب‌ سایت رسمی: https://eternalai.org/ وایت پیپر https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d