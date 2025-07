اطلاعات BOSON (BOSON).

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

وب‌ سایت رسمی: http://bosonprotocol.io وایت پیپر https://docsend.com/view/p7g9u8d8wiwnf9jn کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xC477D038d5420C6A9e0b031712f61c5120090de9