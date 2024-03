چیست

Beyond Protocol is a blockchain providing a decentralized security layer for the Internet of Things. Adding the protocol to IoT devices makes them probabilistically impossible to hack, allowing them to safely communicate and pay each other with crypto or fiat. The founding team includes Stanford engineers and current/former execs from IBM, Amazon, Cisco, Qualcomm, and Warner Brothers. Partners include Cisco, DoorDash, Stripe, the EU, and Huobi.

توکن در پلتفرم MEXC در دسترس قرار گرفته و فرصتی بی‌ نظیر برای خرید، نگهداری، انتقال، و استفاده از توکن‌ ها به صورت مستقیم در اختیار شما می‌ گذارد.



شما همچنین قادر خواهید بود که:

- در دسترس بودن استیکینگ را بررسی کنید

- نظرات و تحلیل‌ های مربوط به را در وبلاگ ما بخوانید.

نحوه خرید ()

نحوه خرید ()

آیا در جستجوی روشی شیوه‌ مند و بی‌ دردسر برای خریداری توکن‌ های هستید؟ فرآیند خرید این توکن‌ ها در صرافی MEXC، آسودگی خاطر و سهولت را به همراه دارد.

به معامله کردن قراردادهای فیوچرز دائمی بپیوندید

به معامله کردن قراردادهای فیوچرز دائمی بپیوندید

پس از ثبت‌ نام در صرافی MEXC و خرید USDT یا سایر ارزهای دیجیتالی مانند ، دروازه‌ ای به دنیای هیجان‌ انگیز معاملات مشتقه برای شما باز می‌ شود. در اینجا، فرصتی ویژه برای آغاز معاملات فیوچرز نیز فراهم می‌ شود.

معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز چیست؟

قراردادهای فیوچرز توافقات قانونی برای خرید یا فروش در تاریخ آینده هستند. فیوچرز یک قرارداد نماینده توکن کریپتو است و تسویه حساب واقعی (یا پول نقد) در آینده، زمانی که قرارداد اعمال می شود، اتفاق می افتد.

اگر در عرضه معاملات مشتقه نوآموز هستید و در پی آغازگاهی مطمئن برای قدم گذاشتن در این حوزه می‌ گردید، ما شما را به مطالعه مقالات دقیق و جامع ما در بخش آموزشی MEXC Learn تشویق می‌ کنیم.

منابع

برای کسب اطلاعات بیشتر و درک عمیق‌ تر از ، توصیه می‌ شود که منابع دیگری را جستجو و مطالعه کنید.

راهنمای MEXC

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.